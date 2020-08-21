القصة الكاملة لشهيد قطار الإسكندرية بعد الحكم بسجن الكمسري 3 سنوات

قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، ظهر الأربعاء الماضي، بمعاقبة رئيس قطار الإسكندرية أسوان، بالسجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ضحية التذكرة".

وانعقدت المحكمة في جلساتها الماضية وسط إجراءات أمنية مشددة واستمعت هيئة المحكمة لأقوال كمسارى القطار، وضباط المباحث مجرى التحريات، واثنين من ركاب القطار وقت وقوع الحادث.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، حيث إن المجني عليهما كانا يسعيان للرزق الحلال واستقلا القطار عائدين لبلدهما ولم يكن معهما ثمن التذكرة، فقاما بالوقوف بين عربات القطار وأن المتهم وضع قانونا خاصا به وهو أن يكون جزاء من ليس معه تذكرة النزول من القطار متجردا من مشاعر الرحمة والإنسانية.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما كان الكمسري يمر على ركاب قطار رقم 934 مكيف "الإسكندرية - الأقصر"، وأثناء مروره التقي بشابين داخل عربة رقم 4 بالقطار وطلب منهما تذكرة ركوب القطار، فأجاباه بأنهما لا يمتلكانها، ليصر الكمسري على أن يقوما بتسديد غرامة أو النزول من القطار أثناء سيره، فما كان من الشابين في نهاية الأمر إلا الرضوخ لطلب الكمسري والنزول من القطار أثناء سيره، مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال، وأصيب الآخر ببتر قدمه.

تحرك أمني سريع

عقب الحادث والذي وقع العام الماضي، تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مباحث السكة الحديد بطنطا ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلى مدينة طنطا، بقيام كمسري بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة وعدم وجود تذاكر معهما، وعلى الفور أعطى مدير الأمن توجيهات إلى الرائد توفيق الهوان رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا بالتحري عن الواقعة وضبط الكمسري.

القبض على الكمسري

وبالفعل ألقت مباحث السكة الحديد بالغربية القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا، بعد أن أجبر شابين على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره لعدم دفعهما الأجرة أو حملهما تذاكر، ما تسبب في مصرع أحدهما وبتر قدم الآخر.

السكة الحديد

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد عن أنه سيجري مناقشة فصل كمسري القطار من العمل نهائياً بعد الحكم عليه في قضية ضحية تذكرة القطار، مشيراً إلى أن الهيئة لم تتخذ أي قرار بعد، موضحاً أن هناك تنبيها على الكمسارية بعدم التعامل مع الركاب بمثل هذه المواقف.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الهيئة فرضت غرامات على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطار، ولكن يجري عمل محاضر رسمية داخل القطار حال عدم امتلاك الراكب لأموال، ومن ثم تسليم المحضر لشرطة النقل والمواصلات، وبعد ذلك يقوم الراكب بدفع قيمة الغرامة وأيضا تذكرة السفر، دون إجبار أي راكب على النزول من القطار أثناء سيره.

وأوضح أن الغرامات تشمل 50 جنيها غرامة استقلال القطارات الروسية، و40 جنيها لـ VIP، و30 جنيها للقطارات المكيفة، و20 جنيها للقطارات المميزة والمطورة، و10 جنيهات لقطارات الضواحى.