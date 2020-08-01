من هيئة السكة الحديد للركاب: الكمامات يا الغرامة الفورية

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جميع الركاب المسافرين على جميع خطوط الهيئة على الوجهين القبلي والبحري، الالتزام التام بارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من فيروس كورونا، مؤكّدة أنها تشن حملات يومية لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، مع التشديد على العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار المرض.

وأكّد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنَّ جميع قطارات السكة الحديد العاملة على جميع الخطوط خضعت لعمليات تعقيم وتطهير شاملة، للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّ من يخالف تعليمات الهيئة الخاصة بارتداء الكمامة الطبية سيتمّ تغريمه فورًا، موضحًا أن جميع رحلات القطارات تسير بصورة طبيعية.

وأشار "رسلان"، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنَّ الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.

وأوضح "رسلان"، أنَّه تمّ إدخال 38 قطارا جديدا الخدمة يوم الخميس الماضي لخدمة جموع الركاب، منوهًا إلى أنَّه لن ولم يسمح لأي راكب استقلال القطارات التهرب دفع قيمة التذكرة.

ولفت إلى أنَّ غرامات السكة الحديد الخاصة بالتهرب من دفع قيمة التذكرة شملت 40 جنيهًا لقطارات الـVIP، و30 جنيهًا لقطارات المكيفة، و20 جنيهًا للقطارات المميزة، و10 جنيهات لقطارات الضواحي، مبينًا أنَّ الهيئة تعمل على قدم وساق لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.