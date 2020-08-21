رئيس السكة الحديد: أنهينا تطوير 173 محطة بتكلفة 1.7 مليار جنيه

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تواصل العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية لمنظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

وأشار "رسلان"، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير 173 محطة على مستوى الجمهورية بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه، ضمن مخطط رفع كفاءة وتطوير 180 محطة من محطات السكة الحديد، حيث جارى حاليا إنهاء تطوير الـ 7 محطات المتبقية.

وقال "رسلان"، في تصريحات لـ "الوطن"، إن هناك رقابة صارمة على مداخل المحطات لمنع استقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطار، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، مضيفاً أن الهيئة تنفذ بالتوازى مشروع لتطوير 1120 مزلقانا على خطوط السكة الحديد وتحويلها للعمل إلكترونيا بتكلفة 2.548 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية لـ 700 مزلقانا، وإنهاء التطوير الكامل لعدد 439 وتحويلهم للعمل آليا.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحاً أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، ولا توجد أي مشكلات تواجه الجمهور.