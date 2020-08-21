التنمية المحلية: 688 ألف مواطن يرغبون في التصالح في مخالفات البناء

أوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات حوالي 688 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية حوالي 3.8 مليار جنيه حتى 18 أغسطس الجاري .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى يقوم بها السادة المحافظين والقيادات المحلية فى هذا الملف الهام الذى يتابعه عبر تقارير يومية السيد رئيس مجلس الوزراء ، وطالب الوزير المحافظين باستمرار بذل كافة الجهود والتنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين فى التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات.

ووجه اللواء محمود شعراوي، السادة المحافظين باستمرار المرور الدورى على المراكز التكنولوجية لمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء ومطالبة القيادات المحلية ببذل أقصى الجهود لتحقيق النتائج المرجوة، وشدد شعراوى على أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات فى القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى عبر تمويل ودعم مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والإسكان الاجتماعى وتطوير المواقف والأسواق العشوائية وغيرها من المشروعات المهمة التى تمس حياة المواطنين.