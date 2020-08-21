"التنمية المحلية": 3.8 مليار جنيه حصيلة رسوم التصالح بمخالفات البناء

أعلنت وزارة التنمية المحلية، حصيلة رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي المتحصلات المالية حوالي 3.8 مليار جنيه حتى ١٨ أغسطس الجاري، معلنة أن الباب مفتوح للمواطنين الراغبين في التصالح حتى منتصف سبتمبر لسداد رسوم جدية التصالح.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية سابقة، أن قرار رئيس الوزراء بمد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء جاء استجابة لرغبة المواطنين، داعيا المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم ودفع مبالغ جدية التصالح لتقنين أوضاعهم.

وشدد شعراوي على أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات فيما يخص ملف البناء مرة آخرى وتسعى لاسترداد حقوقها كاملة، مؤكدا على أهمية استمرار جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.