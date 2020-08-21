التعليم العالي تُحذر الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية من "النصب"

حذَّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية من محاولات "النصب" عليهم، عبر إدعاء طلاب في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة.

وقالت الوزارة، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ قليل، أن ما يتداول على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تفويض إحدى المؤسسات لتلقى طلبات التقديم من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة غير صحيح.

وأوضح "المركز"، أن تلك المؤسسات لا علاقة لها بالوزارة نهائياً، وأن عملية التقديم بالجامعات الأهلية تجري عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتلك الجامعات، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلال الطلاب للتربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة.