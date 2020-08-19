التعليم العالي: إتاحة مصروفات الجامعات الأهلية على مواقعها خلال ساعات

أكد الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة المقبلة ستشهد تحديد الأعداد المقرر قبولها بالجامعات الثلاث، وهي "العلمين"، و"الجلالة"، و"الملك سلمان".

وقال " كل طالب هينجح في اختبارات القبول والقدرات وفقًا للحدود الدنيا للكليات والبرامج هيتم قبوله، ومستعدين لقبول أي طالب اجتاز اختبارات القدرات".

وأضاف شعيرة لـ"الوطن"، أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، وأن كل ما يخص الجامعات الأهلية الثلاث من مصروفات وبرامج ، سيتم إتاحتها على المواقع الإلكترونية الخاصة بها خلال ساعات.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن فتح باب القبول والتقدم للجامعات الأهلية الثلاث، بدءًا من غد الخميس، على أن يتم الإعلان عن كل البرامج وشروط التقدم والحد الأدنى لمجموع كل طالب في كل مجال من مجالات الدراسة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر، وهي "الملك سلمان" و"الجلالة" و"العلمين" و"المنصورة".