التعليم العالي: ليس لنا علاقة بأي مؤسسات وسيطة بالجامعات الأهلية

نفى الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، ما يتم تداوله عبر بعض المواقع، بشأن تفويض أحد المؤسسات، في تلقي طلبات التقديم من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة فى جامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية، بفروعها الثلاثة فى الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وادعائها انها حلقة الوصل بين الجامعات الأهلية الدولية الجديدة وبين الطلاب.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن ما نشرته أحد المؤسسات، مدعية أنها حلقة الوصل بين الطلاب وهذه الجامعات الأهلية لا أساس له من الصحة.

وأكد أن الوزرارة، ستتخذ كل الاجراءات القانونية، ضد من يقوم بالترويج لنفسه وإطلاق الشائعات على غير الحقيقة.

وحذر الدكتور حسام عبدالغفار، كل المؤسسات من التلاعب واستغلال اسم الجامعات الأهلية الجديدة، لتحقيق مقاصد غير مشروعة، والتربح خاصة أن إنشاء تلك الجامعات، لا يهدف إلى الربح، مؤكدا أن كل المعلومات المتعلقة بالجامعات الأهلية الدولية الجديدة، تؤخذ من الموقع الرسمي الذي سيتم إطلاقه لهذه الجامعات.