فتح باب التقدم لوحدات سكنية لمتوسطي الدخل في 4 مدن بعد غد

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعد غد الأحد حتى 22 سبتمبر المقبل، في فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطي الدخل بعدد من المناطق.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عنه منذ قليل، إلى أن المناطق المطروح بها الوحدات هي مدينة بدر بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، ومدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط.

ويسدد المتقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، على أن تُسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر 2020.

وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 103 و120 م2 (3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، ويجرى تسليمها خلال 36 شهرا، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 200 جنيه مصروفات تسجيل (لا ترد ولا تُسترد)، ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع نسبة 2.5% من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، والتي تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عاما بسعر عائد 8% سنوياً متناقصة، وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.

ويشترط أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، بل يلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بقرار مجلس إدارته بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها، لمدة تصل إلى 20 عاما.