"تمويل" تتصدر سوق التمويل العقاري في مصر للعام الثاني على التوالي

حصلت شركة تمويل للتمويل العقاري علي المركز الأول خلال النصف الأول للعام الحالي، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية عن النصف الأول للعام الحالي، لتواصل الشركة بذلك صدارتها لسوق التمويل العقاري المصري، حيث جرى اعتماد نتائج الشركة والتي أكدت تصدرها لترتيب شركات التمويل العقاري لعام 2019 وحافظت علي صدارتها للسوق حتي نهاية النصف الأول عام 2020.

وحققت الشركة تمويلات جديدة بقيمة 283 مليون جنيه لتستحوذ شركة تمويل للتمويل العقاري علي نسبة 25% من الحصة السوقية لشركات التمويل العقاري.

وأعلنت شركة «تمويل»، المتخصصة في التمويل العقاري، عن خطة للتوسع في السوق المصرية وتنوع محفظتها التمويلية خلال 5 سنوات المقبلة تهدف إلى نشر ثقافة التمويل العقاري بين كافة الفئات.

وأصدرت الشركة تمويلات خلال العام الماضي بنحو 543 مليون جنيه لتحقق نمو بنسبة 62% في رصيد محفظتها التمويلية والتي بلغت مليارًا و195مليون جنيه مقارنة بـ670 مليون جنيه في عام 2018 لحتلت المركز الأول في حجم التمويل العقارى في السوق المصرية بنسبة 21% من إجمالي التمويل بالسوق وأول شركة تمويل عقاري تكسر حاجز 500 مليون جنيه في عام واحد وذلك خلال 2019.

وقال محمد الكحكي العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقاري، إن الشركة مستمرة في خطتها لتطوير الاداء وتعظيم حصتها في السوق بالإعتماد علي توفير برامج تمويل متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وقال «الكحكي»، إنه خلال الفترة الماضية بدأت الشركة في التعامل مع مستجدات أزمة كورونا من خلال العمل علي توفير حلول رقمية غير نمطية لتسهيل إجراءات الحصول علي خدمات التمويل والتوسع في عملية التحول الرقمي وميكنة الإجراءات تيسيرا للعملاء.

وأوضح أن الشركة في هذا الاطار بدأت في عمل موقع اليكتروني وتطبيق للهواتف المحمولة، لتصبح بذلك اول شركة تمويل عقاري تنفذ خطة تحول رقمي وميكنة كاملة للإجراءات وتوفير المعاملات والخدمات التمويلية عن بعد.

وقال الكحكي، إن الشركة تطبق أحدث المعايير والأنظمة الإدارية والتكنولوجية الحديثة وتضم كوادر مهنية وخبرات إدارية متنوعة مثل المبيعات وتطوير الأعمال والتسويق والإئتمان وغيرها من الإدارات التي مكنتها من التعامل مع المتغيرات وتجاوز الأزمة وتحويلها إلى فرص جديدة.