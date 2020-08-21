الرعاية الصحية: نجاح أول جراحة لترميم تشوه عظام الوجه والفكين ببورسعيد

أعلنت مستشفى السلام التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد والتي تقدم الخدمات الطبية لمنتفعى منظومة التأمين الصحي الشامل، نجاح أول جراحة لترميم وإصلاح كسور الوجه والفكين، وتعد هذه الجراحة هي الأولى من نوعها في هذا التخصص داخل محافظة ببورسعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن العملية التي تم إجراؤها برئاسة الدكتور إبراهيم الشراباصي استشاري جراحة الوجه والفكين، وفريقه الطبي الذي ضم الدكتورة ميرنا الجمال، والدكتور مازن الخميسي في تخصص الوجه والفكين والدكتور أحمد الشرقاوي تخصص التخدير، استمرت على مدار 8 ساعات وتكللت بالنجاح، حيث تم إصلاح وترميم تشوه عظام الوجه والفكين للمريض، وهو الآن تحت الملاحظة.

يشار إلى أن مستشفى السلام ببورسعيد هي مستشفى تابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتقع بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، ومكونة من أربعة مباني لتقديم الخدمة الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، فيما تضم الطاقة الاستيعابية للمستشفى (40) سرير داخلي، (18) عناية كبار، (14) عناية أطفال، إلى جانب (4)غرف للعمليات و(6) آسرة إفاقة، فضلًا عن (26) حضانة لحديثي الولادة.