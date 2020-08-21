هالة صدقي تهاجم زوجها: "تخلى عن مراته وأولاده ويشهر بهم"

تقدمت الفنانة هالة صدقي، ببلاغ عاجل ضد المواقع الصحفية التي تناولت اسمها في الأزمة الأخيرة، المُتعلقة بزوجها وإنكار النسب، وكذلك محامي الطرف الآخر، الذي سرد وقائع ليس لها أي أساس من الصحة على حد قولها.

وكتبت "هالة"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تم عمل بلاغ ضد الموقع اللي شهرت بي وبولادي وبلاغ ضد المحامي للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده لسرد وقائع ليس لها أي صحة ولمجرد التشهير والضغط عليّا"، متابعة: "اعتذر لإقحامكم في أمور شخصية وليس مجالها الميديا ولكن وجب التوضيح وبعد صمت خمس سنين".

وأضافت: "لما أب يتخلى عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته، ويستغلهم أسوء استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي وفِي الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم وفِي الآخر يرفض يطلق، منتظر الثمن".

وكانت الفنانة هالة صدقي، حذرت من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها سامح سامي، مؤكدة إنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

وقالت الفنانة في بيان لها، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص يدعي أنه محام، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموحب توكيل اعتبرته "مثير للدهشة"، ودون أي سند قانوني.

وأضافت أن المحامي المذكور تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء، وبناء عليه فقد تقدم المحام الخاص بالفنانة بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص، وكذا ضد زوجها السابق، معلنة أنه سوف يتم مخاطبة نقابة المحامين خلال ساعات للنظر في مدى مهنية ما حدث، وقياس الإضرار الواقعة على أسرة الفنانة جراء ذلك، بحسب البيان.

وأضافت هالة: "يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني ومن سمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه".