الشرطة القبرصية تسجل 8 مخالفات لخرق إجراءات منع انتشار "كورونا"

سجلت الشرطة القبرصية 8 مخالفات لخرق تدابير منع انتشار كورونا، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي للشرطة القبرصية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، إن الشرطة نفذت 888 عملية تفتيش داخل المباني والمواقع التي تتعامل مع الجمهور خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجلت 8 مخالفات لعدم وضع العاملين الكمامات أثناء التعامل مع الجمهور.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس الوزراء القبرصي، خلال اجتماعه اليوم، في المقر الرئاسي برئاسة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، قرارات جديدة متعلقة بإجراءات منع انتشار فيروس كورونا في البلاد.