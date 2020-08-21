محافظة مطروح تضع 9 شروط للحصول على منح الجامعات الخاصة

عقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح إجتماع لمناقشة ضوابط وشروط المنح الدراسية بالجامعات الخاصة وذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة للمنح الجامعية بالمحافظة لوضع والإعلان عن الضوابط الخاصة بالمنح الدراسية التى حصلت عليها محافظة مطروح للمتفوقين طلاب الثانوية العامة.

ووضعت اللجنة، اليوم، خلال انعقادها بمكتب سكرتير عام المحافظة، شروط للحصول على المنح الجامعية، وهي أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من أبناء مطروح، أو حاصل على الشهادة الإعدادية والثانوية من مطروح، ومن أبوين مصريين، والحصول على نسبة 92% كحد أدنى لطلبة علمي علوم، و90% لطلبة علمى رياضيات، وأدبى، وألا يكون الطالب تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية من "طب، وطب أسنان، وصيدلة، وعلاج طبيعى، وهندسة"، والمعيار الأساسي، والتفاضل بين الطلاب هو المجموع.

وشملت الشروط، ترشيح الأعلى مجموعها ثم النزول تدريجياً، وحال التساوي في المجموع يتم اللجوء للأعلى في المواد العلمية، علما بأنه في حالة عدم اجتياز الطالب الإختبار بالجامعة المؤهل على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحة لمنحة أخرى، وحال ترشيح الطالب لمنحة جزئية بناء على رغبته يتحمل الطالب الجزء المتبقى من قيمة المنحة دون الرجوع إلى المحافظة في هذا الشأن وليس له الأحقية فى الترشيح لكلية أخرى حال ورود منحة مجانية، والإقامة بالجامعات الخاصة، حسب الشروط الواردة بالمنحة، وحال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة أى مصروفات.

ووفقا للشروط، فإنه حال ترشيح الطالب لإحدى المنح وأبدى رغبته بعدم القبول يتم تقديم اعتذار عنها، والتقدم للحصول على المنح مجانا ً دون أى رسوم، ويتم تقديم أصول الأوراق للإطلاع، وتقديم صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة والشهادة الإعدادية، وصورة بطاقة الرقم القومى واستيفاء النموذج المعد.

وقال سكرتير عام محافظة مطروح إنه سيجري الإعلان عن فتح باب التقديم للمنح عقب ظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، لافتا إلى مساعى المحافظة المستمرة مع عدد من الجامعات الخاصة لتوفير منح إضافية لأبنائها وتحقيق الاستفادة لهم ودعم ورعاية أكبر عدد من طلاب المحافظة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمراجعة ملف المنح الدراسية بالجامعات الخاصة ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لها مع التأكيد على مراعاة الشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.