ألسن عين شمس تعلن المنح المقدمة لطلبة اللغة البرتفالية

تلقت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، رسالة من الجانب البرتغالي في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين جامعتي عين شمس وبورتو ومعهد كامويش للتعاون واللغات.

تتضمن إعلان معهد كامويش أنه في ظل الظروف الراهنة من تفشي وباء كورونا المستجد في العالم، ولتأكيد إجراءات تقديم منح للطلاب، سوف يتم تقديم منح للطلاب هذا العام بصفة استثنائية لحضور دورات صيفية فى اللغة والثقافة البرتغالية "أون لاين" لطلاب قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال محادثة الفيديو كونفرانس التي أجراها منذ عدة أيام مع معالي سفيرة جمهورية البرتغال بالقاهرة Manuela Franco، حرصه على دعم وتطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري ممثلا في كلية الألسن بجامعة عين شمس، والبرتغالي ممثلا في جامعة بورتو ومعهد كامويش للتعاون واللغات.

وكان الجانبان، ناقشا ما تم إنجازه على أرض الواقع خلال العام الدراسي الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠، بخصوص بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، كذلك مناقشة آليات تدشين درجة دولية مشتركة في اللغة البرتغالية وآدابها بكلية الألسن جامعة عين شمس.

وقالت عميد الكلية، إن تلك الرسالة بمثابة استجابة سريعة من جانب سفيرة جمهورية البرتغال بالقاهرة Manuela Franco، عقب محادثاتها الأخيرة مع الأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كذلك يوفر الجانب البرتغالي بموجب هذة المبادرة فتح باب الالتحاق بمحاضرات أون لاين معدة لعدد من المنح المقدمة حتى ٢٤ يونيه.

جدير بالذكر، أن السفيرة البرتغالية أكدت خلال مكالمة هاتفية سابقة مع الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، أنها بصدد مخاطبة الجانب البرتغالي لإمداد الكلية بالمراجع والكتب الإلكترونية والأفلام التعليمية والوثائقية في إطار رفع المستوى التعليمي للطلاب وتزويدهم بالمواد العلمية، كذلك برامج التعليم عن بُعد الخاصة بتدريس اللغة البرتغالية.