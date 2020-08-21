فيديو.. الأوقاف: خطبة الجمعة 10 دقائق مؤقتا لحين الانفراجة الكاملة

شدد الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، على أنه لن يكون هناك مسجد مفتوح أمام صلاة الجمعة سوى المساجد التي تتسع لتطبيق التباعد الاجتماعي، بالإضافة للمساجد التي بها إمام والمساجد التي بها الخطيب معتمد من الوزارة ومعه عمالة تساعده في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة القناة الأولى المصرية، أن خطبة الجمعة ستكون بضوابط، حيث ستكون في حدود العشر دقائق وهو أمر سيحدث لفترة مؤقتة، لحين حدوث الانفراجة الكاملة لتعود الأمور لطبيعتها، وتعود الحياة لما كانت عليه قبل أزمة كورونا.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والفقهاء لم يحددوا مدة خطبة الجمعة، فهي متاحة أمام الخطيب حسب رؤيته وفكره وطريقة توصيله للمعلومة.