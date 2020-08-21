معركة "حشد وتكسير" تشتعل في إعادة "الشيوخ" بالأقصر

تشهد محافظة الأقصر معركة انتخابية حامية، في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي يصفها أعضاء مجلس النواب والمرشحين الخاسرين من الجولة الأولى بمعركة تكسير العظام، بعد إن أصبحت المنافسة بين أربعة مرشحيين على المقاعد الفردية، بعد خروج 21 مرشحا من ماراثون الانتخابات من الجولة الأولى، حيث لم يحالفهم الحظ.

ويأتي في مقدمة المرشحين على جولة الإعادة صاحب نصيب أكبر من حيث عدد من الأصوات، محمد عبد العليم الشيخ، الشهير بـ محمد الشيخ الضبعاوى، المرشح المستقل وعضو مجلس الشورى السابق "رمز الأسد"، والذى حصل فى الجولة الأولى التي أقيمت على مدار يومي 11 و12 أغسطس الجاري، على 31 ألف صوت، متفوقا على أقرب منافس له، بـ 6 آلاف صوت، والتي ظهرت من خلال الزيارات والجولات التي قام بها للدواوين والعائلات بالقرى، وفى شمال المدينة، وفي شرق الأقصر بمدينة الطود، وفي مدينة القرنة غرب الأقصر، وفى مدينة أرمنت، لكسب أصوات أبناء أرمنت الوابورات وأرمنت الحيط الكتلة الأكبر، وفى مدينة إسنا، وفي أنحاء المحافظة لكسب الأصوات والمحبين الداعمين له.

وأكد الضبعاوى، أنه يفخر بالثقة الغالية التي منحها له أبناء محافظة الأقصر، لوضعه في مقدمة المرشحيين الأعلى نسبة في الأصوات، كما أنه يفخر بوجود المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر والذى كان يقف على مسافة واحدة بين كل المرشحين، فضلا عن المجهود غير العادى واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتهيئة الأجواء للناخبين للادلاء بأصواتهم أمام 6 لجان عامة، ونحو 170 مركزا انتخابيا، و194 لجنة فرعية، لإجمالي عدد الناخبين 788727 ناخبا على مستوى المحافظة.

وقال الضبعاوى إنه يعتمد في انتخابات جولة الإعادة، التي تبدأ يومي 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، ويومي 8 و9 سبتمبر بالداخل بالمقاعد على حب أبناء محافظة الأقصر له، وأنه سوف يعتمد من خلال مؤيديه على مبادرات طرق الأبواب، للقاء مع العائلات ببعض القرى والنجوع المجاورة للمدينة للتواصل معهم، والتي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتوعية بضرورة الذهاب إلى لجان الانتخابات، والتصويت بمن يريدونه نائباً لهم فى المحافظة.

وتابع المرشح المستقل صاحب أعلى الأصوات، إننا نستهدف في جولاتنا نشر الوعي السياسي للمواطنين، بخاصة المرأة، للتوعية بأهمية المشاركة السياسية بالانتخابات، وتوضيح دور مجلس الشيوخ فى مناقشة إقتراحات تعديل مواد الدستور، ومناقشة الخطة العامة للتنمية الإجتماعية والإقتصادية ومشروعات القوانين، وما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات سياسية عامة أو شؤون خارجية، حيث إن صوت الناخب أمانة واجبة نحو وطنه، ويجب التدقيق فى اختيار المرشح، وأن يكون حسن السمعة ومحبا لوطنه، وللعمل من أجل الصالح العام.

وأشار الشيخ، إن لديه خطة طموح للنهوض بالخدمات التى يحصل عليها المواطن الأقصرى فى مختلف المجالات، سوف يضعها نصب أعينةه، سواء كانت في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ووسائل النقل وغيرها من القضايا الأخرى التي تشغل أبناء محافظة أسوان.

وقال المرشح المستقل، نحمد الله أن أبناء محافظة الأقصر يتذكرون دورنا الوطنى حتى الآن فى ثورة 30 يونيو فى الأقصر وقيادتى للمواطنين فى الخروج فى انتخابات الرئاسة، مؤيدا وداعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.