حبس زوجة 15 يوما بتهمة الزنا وإخلاء سبيل زوجها بعد قتل عشيقها

"سمعنا جوزها بيزعق ويقول أنا قتلت عشيق مراتي ورميت جثته في الشارع، وحبس زوجته في غرفة النوم لحد ما جت الشرطة"، هكذا روى بعض شهود العيان تفاصيل مقتل شاب على يد موظف، في مدينة 15 مايو.

وأضاف الشهود أن الزوج عاد إلى منزله وسمعنا صوت صراخ ومشاجرة: "انتي بتخونيني مع عيل"، ثم ألقى بجثة الضحية في الشارع، وأثناء التحقيق اتهم الزوج زوجته بالزنا فى محضر رسمي، وحاولت الزوجه إنكار الواقعة، بينما أثبتت التحريات صحة أقوال المتهم، وقرر القاضي حبس الزوجة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى قضية الزنا، وإخلاء سبيل الزوج بكفالة 10 آلاف جنيه.

البداية كانت بتلقي قسم 15 مايو بلاغاً من سكان المنطقة بقيام "خليل.ع" عامل، بذبح عشيق زوجته بداخل إحدى عمارات العبد بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة شاب أسفل العقار الذي شهد الواقعة.

وكشفت التحريات أن المجني عليه تربطه علاقة غير شرعية مع زوجة المتهم، وأثناء عودة المتهم إلى منزله وبفتح باب الشقة شاهد المجني عليه في وضع مخل مع زوجته داخل غرفة نومه، فأحضر السكين وسدد عدة طعنات له فسقط جثة هامدة.

وسلم الزوج نفسه إلى رجال المباحث واعترف بارتكاب الواقعة بدافع الشرف، واتهم زوجته بالزنا في محضر الشرطة.