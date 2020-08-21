"التعليم العالي": إجراءات احترازية بمعامل التنسيق بالجامعات

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على مكتب تنسيق الجامعات إن المرحلة الأولى من التنسيق ستبدأ من غد السبت حتى الأربعاء من الأسبوع نفسه، ناصحًا الطلاب بالتركيز في كتابة الرغبات واستغلال الفترة الزمنية المتاحة.

وأضاف عطا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية أنه يجب على الطالب تسجيل رغباته بالكليات التي يريدها، لافتًا إلى أنه يمكن للطالب تعديل رغباته خلال الفترة الزمنية المذكورة لأنه سيجري فتح معامل التنسيق لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على كتابة رغباتهم.

وتابع عطا بأن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمعامل التنسيق في الجامعات، موضحًا أنه جرى إتاحة جامعة العلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة زويل لأول مرة هذا العام، بالإضافة إلى الجامعة المصرية اليابانية وتضم كلية هندسة وكلية إدارة الأعمال لأول مرة هذا العام أيضًا على أن يتم دخول هذه الكليات بعد نجاح الطلاب في المقابلات الشخصية.

وواصل عطا: "لدينا 7 كليات جديدة دخلت التنسيق هذا العام، بالإضافة إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة المصرية اليابانية، ويجب أن يكتب الطالب 75 رغبة، وهناك دليل إرشادي على موقع تسجيل الرغبات يمكن أن يستعين به الطلاب في هذا الصدد".