بالصور.. تعرف على معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية

تنطلق، بعد غد السبت، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفاً و855 طالباً، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفاً و665 طالباً، و327.5 درجة فأكثر للأدبى بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالباً، ليصل إجمالى طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفاً و685 طالباً، على أن تبدأ معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، في استقبال الطلاب الراغبين لتسجيل الرغبات بدءاً من الساعة 9 صباحاً وحتى الـ 3 عصراً، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للمحافظة على الجميع من الإصابة بكوفيد 19، كورونا المستجد.

وقال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى اليوم، إلى ما يقرب من 119 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق، لافتا إلى أنه تم غلق الموقع الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات منذ قليل، لافتاً إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للرغبات للمرحلة الأولي مساء غد الجمعة "تجريبياً"، على أن يبدأ العمل الفعلي بعد غد السبت.

وأوضح عطا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن كليات "الفنون الجميلة والإعلام والفنون التطبيقية"ـ تصدرت التسجيل لاختبارات القدرات للعام الجامعي 2020، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً حصر النتائج وإعلانها للطلاب.

وتابع، أن مكتب التنسيق الرئيسي بالجامعات بجامعة عين شمس، يستقبل السبت المقبل، طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للاستفسار عن أي معلومات تتعلق بقواعد القبول والتسجيل والتنسيق للعام الجامعي الجديد.

وتنشر "الوطن" أماكن معامل التسجيل الإلكتروني للرغبات بالجامعات المختلفة بالمحافظات :