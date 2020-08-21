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محمود مسلم

ضبط 2994 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

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الوطن
01:09 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
ارتداء الكمامة فى المواصلات

ارتداء الكمامة فى المواصلات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 2994 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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