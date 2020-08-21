حريق يلتهم محتويات شقة في أرض اللواء بالأقصر

تمكن رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوب الأقصر من السيطرة على حريق نشب بشقة داخل منزل طبيب صيدلي، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

التفاصيل تعود إلى تلقي غرفة عمليات إسنا بلاغًا يفيد بنشوب النيران في منزل طبيب صيدلي بجوار منطقة الخزان الجديد بأرض اللواء، وذلك في الطابق الثاني وهي عبارة عن شقة مكونة من 3 غرف بالكامل، والتهمت النيران غرفة النوم وغرفة الجلوس وغرفة الأطفال ونيش والستائر والمراتب و3 مراوح وجهاز تكييف وتليفزيون ودش وغسالة وبوتاجاز ومحتويات المطبخ بالكامل.

على الفور انتقل لموقع الحريق عبد الرحيم طايع، نائب رئيس مدينة إسنا، وجمال عبد المحسن، رئيس غرفة العمليات، وبالمعاينة بعد إخماد الحريق تبين أنه نشب بسبب ماس كهربائي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.