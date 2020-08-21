خروج 6 حالات تعافي من كورونا واحتجاز 6 بـ"حميات مطروح"

أعلن الدكتور مصطفى عبدالفتاح، مدير مستشفى الحميات بمطروح، خروج 6 حالات تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال "عبدالفتاح" ،اليوم، إن المستشفى استقبل 12 حالة وبإجراء التحاليل اللازمة تبين أنهم إيجابى "كوفيد - 19" وخضعوا جميعا للعلاج وخرج منهم 6 حالات ولا يزال هناك 6 حالات أخرى يتلقون العلاج داخل قسم العزب بالمستشفى وحالتهم مستقرة ويستجيبون للعلاج من خلال الفريق الطبى والتمريض من أصحاب الخبرة بالمستشفى ويوجد متابعة لهم على مدار الساعة.

وأكد الدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة بمطروح أن جميع الحالات المحتجزة فى مستشفى النجيلة للعزل ومستشفى الصدر بمطروح بصحة جيدة ويتماثلون للشفاء.