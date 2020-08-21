الإمارات: الحظر قد يعود إلى بعض المناطق بسبب كورونا

قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، سيف الظاهري، إن تطبيق حظر التجول قد يعود ليلاً في بعض المناطق، إذا ظهرت فيها زيادة كبيرة بحالات الإصابة بالفيروس المستجد.

جاء ذلك، حين سُئل المتحدث خلال حديث مع التلفزيون الرسمي عن احتمال عودة العمل ببرنامج التعقيم الوطني، الذي اشتمل على حظر التجول ليلا، فأجاب "نعم في مناطق معينة ممكن.. إذا شفنا أن هذه المنطقة تحمل حالات إصابة عالية"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

ونشرت الهيئة مقطعًا من المقابلة على صفحتها على "تويتر" في ساعة متأخرة أمس.

وشهدت الإمارات هذا الأسبوع زيادة يومية في حالات العدوى تجاوزت 400 حالة، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف يوليو، وسجلت 461 إصابة وحالتي وفاة خلال 24 ساعة حتى أمس الخميس.

ورفعت البلاد في 24 يونيو حظر تجول كان ساريا منذ منتصف مارس، كما أعادت فتح المراكز التجارية والأماكن العامة والأنشطة تدريجيا.

وحذر وزير الصحة عبد الرحمن بن محمد العويس، يوم الثلاثاء من أن عدد الحالات قد يرتفع بعد زيادة مثيرة للقلق في الأسبوعين الماضيين.

وسجلت الإمارات 65802 حالة إصابة إجمالا و369 حالة وفاة.