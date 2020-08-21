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"أوقاف الأقصر" تتسلم 4 أطنان لحوم من الدفعة الثانية من صكوك الأضاحي

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محمد عبد اللطيف الصغير
07:26 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
قيادات المديرية أثناء استقبال لحوم الأضاحي

قيادات المديرية أثناء استقبال لحوم الأضاحي

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، عن استقبال الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف بشأن التيسير على كاهل البسطاء بالمحافظة.

وأوضح الشيخ سيد عبد الدايم، وكيل الوزارة بالأقصر، أن المديرية تسلمت 4 أطنان لحوم ضمن الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي المقررة للمديرية والتى تم توزيعها على المواطنين المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت إشراف لجان متخصصة من ديوان عام الوزارة والمديرية، مع مراعاة تنفيذ كافة الشروط المقررة من الوزارة، موجهاً الشكر لكل من ساهم فى إيصال هذا الخير لمستحقيه.

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