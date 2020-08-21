نقيب المرشدين عن مزايا عودة السياحة للأقصر: فتح أرزاق بعد توقف 5 أشهر

"نبأ سار للمرشدين السياحيين".. هكذا وصف الدكتور حسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين إعلان محافظة الأقصر، استئناف حركة السياحة بالمحافظة، ابتداء من 1 سبتمبر المقبل، فهو نبأ جيد للقطاع السياحي عموما، والمرشدين السياحيين خصوصا، الذي يعتمد عملهم على السياحة الثقافية والتي كانت متوقفة منذ 15 مارس الماضي حين جاء الهلع من الجنوب، بإعلان ظهور أولى إصابات فيروس كورونا على متن أحد السفن السياحية القادمة من أسوان إلى الأقصر.

القرار الذي يأتي بعد قرار عودة السياحة الشاطيئة في يونيو الماضي يوضح نحلة في حديثه لـ"الوطن" خصوصيته للمرشدين السياحيين حيث إنه يكفل عودة عملهم المتوقف منذ 15 مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا المستجد، لتكون عودة بعد معاناة شديدة توقف فيها عملهم ودخلهم تمام خلال الفترة الماضية.

طبيعة السياحة في الأقصر، تتطلب وجود مرشد سياحي، حيث يوضح نحلة أن الأقصر تعرف بسياحتها الثقافية والتي تحتاج لمرشد سياحي يرافق الفوج عند التجول بين الآثار وهو أمر مفتقد في السياحة الشاطئية الموجودة حاليا، والتي تمنع تنقل السياحين من منطقة لمنطقة مما يجعل نبأ عودة السياحة للأقصر عودة لعمل المرشدين السياحيين المتوقف.

أما عن الفائدة العائدة على لقطاع عموما، يقول نقيب المرشدين السياحيين، أن عودة السياحة للأقصر تفتح مجالات عدة للعاملين بالقطاع السياحي حيث يتاح للسائحين التنقل والتحرك والتنزه والتسوق مما يعود بالفائدة على العاملين بالمراكب النيلية والباعة في الشوارع والمطاعم والسائقين وغيرها من المهن والوظائف التي بتحركها يعاد الضخ للمدن السياحية مرة أخرى.