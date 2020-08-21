أول تعليق من تامر حسني على شائعة تعرض والده لوعكة صحية

طمأن النجم تامر حسني جمهوره علي حالة والده الفنان حسني شريف، بعد تداول صورة له على سرير المرض، أمس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب حسني عبر خاصية "ستوري" بتطبيق "انستجرام": الوالد بخير الحمد لله، هو تعبان من فترة، والحمد لله هو أحسن دلوقتي، واللي اتكتب في المواقع بناء على فهم خاطئ غير مقصود طبعاً بسبب صورة قديمة تم نشرها أمس من ولاد الحلال، وبشكر كل الناس وكل الصحافة اللي اهتمت واللي صلحوا الخبر.

ووجه حسني الشكر لجمهوره عبر حسابه على فيس بوك، بعد تهنئته مبكرًا بعيد ميلاده، مناشدًا بالدعاء لأبنائه الثلاثة تاليا وأمايا وآدم.

وكتب "تامر": "كنت عايز أرد عليكم بكرة في يوم عيد ميلادي، بس شايفكم محتفلين بدري، الحقيقة أنا مش بعمل عيد ميلادي خالص، بس ربنا رزقني بجمهور زي أهلي بالظبط، بيحتفل بيه دايمًا، وأصحاب كل سنة يعملوا لي مفاجأة من غير ما يقولوا، بس باقفشهم برضو، وباعرف وباضطر اتفاجئ تقديراً لمجهودهم".

وتابع: "المهم أنا بشكر كل شخص فيكم على الكلام الجميل اللي بقالي أسبوع بقراه وبسمعه منكم، وبشكر كل أهلي وأصحابي وفريق عملي، وطلبي الوحيد إنكم لما تفتكروني تدعوا لأولادي تاليا وأمايا وآدم، مليون شكرا يا أغلى الناس".