ضبط 6 أسلحة نارية و6 كيلو بانجو بحوزة 9 أشخاص بأسوان
ضبط 6 أسلحة نارية و6 كيلو بانجو بحوزة 9 أشخاص بأسوان
كتب:
عبد الله مشالي
02:44 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
صورة أرشيفية
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن أسوان، اليوم، من ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.
وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، تبلغ للواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، بضبط 9 متهمين وبحوزتهم 6 أسلحة نارية، وكمية من البانجو المخدر تزن نحو 6 كيلوجرامات، و250 جرام حشيش.
جرى تحرير محاضر شرطية بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق.