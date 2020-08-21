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ضبط 6 أسلحة نارية و6 كيلو بانجو بحوزة 9 أشخاص بأسوان

ضبط 6 أسلحة نارية و6 كيلو بانجو بحوزة 9 أشخاص بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
02:44 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن أسوان، اليوم، من ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، تبلغ للواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، بضبط 9 متهمين وبحوزتهم 6 أسلحة نارية، وكمية من البانجو المخدر تزن نحو 6 كيلوجرامات، و250 جرام حشيش.

جرى تحرير محاضر شرطية بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

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