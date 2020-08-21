ضبط 6 أسلحة نارية و6 كيلو بانجو بحوزة 9 أشخاص بأسوان

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن أسوان، اليوم، من ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، تبلغ للواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، بضبط 9 متهمين وبحوزتهم 6 أسلحة نارية، وكمية من البانجو المخدر تزن نحو 6 كيلوجرامات، و250 جرام حشيش.

جرى تحرير محاضر شرطية بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق.