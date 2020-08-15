ضبط 9 قطع سلاح و51 قضية مخدرات وتنفيذ 40255 حكما

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

فقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط "9 سلاح ناري، بحوزة 9 متهمين" وذلك على النحو التالي: "2 بندقية خرطوش، 7 فرد محلي، 7 طلقات مختلفة الأعيرة، 133 قطعة سلاح أبيض".

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 40255 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: "137 حكما جنائيا، 12116 حكم حبس جزئي، 2789 حكم حبس مستأنف، 19214 حكم غرامة، 5999 حكم مخالفة".

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 51 قضية مخدرات بحوزة 54 متهما، ضُبط خلالها الآتي: "كمية من مخدر البانجو وزنت 2,010 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,505 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 441 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 105 جرامات، كمية من البودرة المخدرة وزنت 40 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 30 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 2,020 كيلو جرام، 3107 قرصا مخدرا".

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 8 متهمين، في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 16 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 169 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 18609 مخالفات مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص 30 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.