إجراء أول عملية تجميل أنف بمركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية

أجرى الفريق الطبي بمركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى ههيا المركزي، عملية تجميل أنف للمرة الأولى بالمستشفى لسيدة تعاني من إعوجاج بالحاجز الأنفي، وتم تجميل شكل الأنف.

جاء ذلك بإشراف الدكتور محمد فريد، مدرس واستشاري التجميل بطب الأزهر واستشاري التجميل بمركز الحروق، ومشاركة الدكتور محمد عاطف، والدكتور أحمد صالح، والدكتور أحمد الطوخي، والدكتور محمود عادل أخصائي التخدير، تحت إشراف مدير المستشفي، ومدير مركز الحروق.

وفي سياق متصل تم استئناف عمليات الجراحة العامة بمستشفي ههيا بإشراف الفريق الطبي المكون من د. إسماعيل بديوي مدير مركز الحروق والجراحات التكميلية، د. حسام عبد الحليم، د. محمد البدوي، د. محمود عادل اخصائي التخدير.

وأجرى المستشفى 5 عمليات جراحية أدرجت علي قوائم الانتظار وإجراء جراحتي استئصال ورم بالثدي للحالات المترددة علي مركز الإحالة بالمستشفي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتم إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية لهن، والحالات الآن مستقرة، وتتلقي الرعاية الطبية بالمستشفي، تحت إشراف مدير المستشفي.