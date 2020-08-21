"التموين" تفتش على المخابز لليوم الرابع على التوالي

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لليوم الرابع على التوالي، حملات تفتيشية لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، لمتابعة إنتاج الخبز المدعم للمواطن.

وأكد مديرو المديريات وجود غرفة عمليات بداخل كل مديرية، لتلقي شكاوى المواطنين، ومتابعة تطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز، وانتظام صرفه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بخمسة قروش، والتأكد من التزام كل المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل، والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.

وأشار مديرو المديريات إلى أن هدف الحملات هو تذليل أي عقبات تواجه منظومة الإنتاج، مؤكدين عدم رصد أي شكاوى من المواطنين حتى الآن، بعد تطبيق التكلفة الجديدة وتوحيد أوزان الخبز.

يذكر أن المخابز البلدية التي يصل عددها إلى 30 ألف مخبز، تنتج يوميا ما يقرب من 250- 270 مليون رغيف.

مع المحافظة على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز، ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى، وهى (5 قروش على بطاقة التموين)، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين فرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد، التى تصل لأكثر من (50 قرشا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يوميا.