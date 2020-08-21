ضوابط تحويل طلبات ممارسات الكهرباء إلى العدادات الكودية

أوضحت شركة توزيع الكهرباء ضوابط واجراءات تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

وتستعرض "الوطن"، التفاصيل الكاملة لتحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية، وفقا لما أعلنته الشركة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إجراءات تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية

ـ تقدم البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانًا على الإنترنت.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، خلفية وأمامية.

ـ عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات بطاقة الرقم القومي.

ـ إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد توصيل العداد الكودي إليها.

ضوابط تركيب العداد الكودي

ـ لا يوجد اختلاف بين قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي وقيمة العداد التقليدي.

ـ وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبدال العداد الكودي به.

ـ إلزام من يجري التعامل معهم بنظام الممارسة، أي من جرى تحرير محاضر لهم، بتركيب العدادات الكودية.

ـ إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل، ليتمكن كل مواطن من تقنين وضعه بالنسبة إلى الكهرباء، وذلك يعني أنه يمكن للمواطن تقنين وضعه بالكهرباء، حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.

ـ السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين دون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

ـ إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.

ـ العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع، ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يجري توصيل التيار إليها، ولكن يحمل رقما كوديا.

ـ سعر الكيلووات/ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره، وتجري محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنّ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجهورية، بدأت تلقي طلبات التقديم على تركيب العدادات الكودية ، من خلال التسجيل على رابط المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء https://eehc.ses360.net ، لمنع الزحام داخل شركات توزيع الكهرباء خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وكان وافق مجلس الوزراء، في وقت سابق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبدال نظام العدادات الكودية به، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017، بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي جرى توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يترتب على ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار قواعد التنفيذ.