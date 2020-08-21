اعترافات المتهمين في حادث إلقاء ماء نار على معازيم فرح: عندوا معانا

"طلق بنتنا واتجوز من الشارع بتاعنا، وكمان وقف يرقص مع عروسته قدام البيت عندنا عشان يغيظنا"، تلك الكلمات ملخص اعترافات المتهمين في جريمة الشروع في قتل مجموعة من المعازيم وإحداث إصابات لـ 11 فردًا بعد إلقاء مياه النار عليهم خلال حفل زفاف في شبرا الخيمة.

"قولنا لهم يبطلوا رقص بس هما معملوش احترام لمشاعرنا، وكمان كانوا بيعملوا بالعند، لحد ما أعصابنا فلتت" بهذه الكلمات واصل المتهمون اعترافهم بتفاصيل الجريمة أمام قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخمية بمحافظة القليوبية، الذي قرر تجديد حبس كل من "ع. م. م"، 62 عاماً، سائق و"ع. ع. م"، 23 عاما، طالب، 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية بشأن اتهامهم بالشروع في قتل مدعوين في حفل زفاف أقيم في شبرا الخيمة.

وقال محمد فتحي، أحد أفراد الأسرة المصابة بحروق في حادث إلقاء ماء نار على معازيم فرح بشبرا الخيمة، إنهم لم يعرفوا بوجود خلافات بين العريس والمتهمين، موضحا: "ملناش ذنب وكان قصدنا نجامل ونعمل الواجب".

وأوضح أن الواقعة حدثت في الثامنة مساء الخميس الماضي، حيث فوجئ أهالي منطقة بهتيم بشبرا الخيمة، أثناء إقامة فرح بالشارع، بقيام أحد أهالي المنطقة بإلقاء "جردل" ماء نار على المعازيم، فأصاب 11 منهم من عائلتين إحداهما أقارب العريس، والعائلة الأخرى من الجيران.

وأكمل أنه نُقل مع 4 من أفراد أسرته لمستشفى قصر العيني، بعد أن جرى تحويلهم من مستشفى شبرا العام للحروق لسوء حالتهم، منهم 3 في العناية المركزة بينهم طفل، مشيرا إلى أن الحروق تتراوح نسبتها بين 22% و25%، وأخرى 10%.

وطالب "فتحي"، بتوقيع العقوبة القانونية على كل من تسبب في تلك الجريمة، وإلحاق الأذى بالسيدات والأطفال وتعريض حياتهم للخطر.