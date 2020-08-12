ضبط القائم على تنظيم حفل زفاف بالشرقية 

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد .. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قيام (أحد الأشخاص ) بإقامة حفل عرس أمام منزله بدائرة مركز شرطة منشأة أبوعمر ، مخالفاً بذلك قرارات مجلس الوزراء .على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وأمكن ضبط المذكور وعدد (2) مكبر صوت ومولد كهرباء.تم إتخاذ الإجراءات القانونية .