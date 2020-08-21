حريق هائل بمحل أحذية في قرية محلة حسن بالغربية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم، في إخماد حريق هائل اندلع بمحل أحذية بقرية منشأة الأمراء بدائرة مركز المحلة دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بأحد المحال التجارية بقرية منشأة الأمراء، بدائرة مركز المحلة.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق.

وكشفت معاينة الفحص الأولية نشوب حريق بمحل أحذية، بسبب حدوث ماس كهربائي، ما تسبب في تفحم محتويات المحل بالكامل، دون حدوث أي إصابات.

جرت السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.