محافظ الغربية: افتتاح المرحلة الثالثة للمنطقة اللوجستية ديسمبر المقبل

تحدث الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تفاصيل افتتاح المرحلة الثانية من المنطقة اللوجستية بالدلتا، قائلا إن المشروع من المشروعات العملاقة غير المسبوقة في منطقة الدلتا إذ تضم مناطق للتسوق ومول كبير جدا ومنطقة ترفيهية ومنطقة لوجستية للأدوية مجهزة على أعلى مستوى وتوكيلات للسيارات ومعارض للسيراميك ومنطقة للخدمات.

وأضاف "رحمي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المشروع يقع على 83 فدانا، ويتيح 50 فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدا أن المنطقة اللوجستية نقلة نوعية بالمحافظة والدلتا، والتي يرشحها لتكون ضمن إحدى الافتتاحات الرئاسية الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المدة الزمنية للانتهاء من المنطقة اللوجستية يستغرق 24 شهرًا، ويتم افتتاح مكونات المشروع تباعا، إذ جرى افتتاح جزء كبير من النادي الرياضي اليوم، ومن المتوقع افتتاح المرحلة الثالثة ديسمبر المقبل.