محافظ الغربية يستقبل مدير الإدارة الهندسية بعد إخلاء سبيله

استقبل، اليوم، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه، المهندس أشرف عبدالمجيد هواش مدير الإدارة الهندسية بالديوان العام، وذلك عقب صرفه من سرايا النيابة دون أي ضمانات.

كما صُرف أيضًا كل من المهندسة رانيا يونس جهلان مدير الإدارة الهندسية بمركز طنطا، واثنين فنيين بالوحدة المحلية بنواج دون أي ضمانات، وذلك على خلفية سماع أقوالهم في صدور ترخيص إحدى المدارس الخاصة بقرية نواج مركز طنطا.

وأكد الدكتور طارق رحمي، أن مدير الإدارة الهندسية لم يقم بأي مخالفة ولا يشوبه أي فساد في البلاغ الذي أُخذت أقواله فيه.