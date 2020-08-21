عبد العال: المرحلة الاقتصادية الراهنة تتطلب المساهمة التكافلية

أبرز انفوجراف صادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، أبرز التصريحات التي جاءت على لسان الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في الجلسات البرلمانية لهذا الأسبوع، خلال مناقشة عدد من مشروعات القوانين والقضايا التي تشغل الرأي العام.

وأكد الدكتور علي عبد العال عقب إقرار البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان، أن الاتفاق جرى وفقاً لقانون البحار والقانون الدولي.

وقال: إن القيادة السياسية تستحق التحية من البرلمان، ولاسيما فى ظل حرصها على ترسيم الحدود منعاً لأي مشاكل مستقبلية قد تتعرض لها الأجيال المقبلة.

وأشار إلى أن مصر لن تفرط في حقوقها البرية أو البحرية، وكافة الاتفاقيات الدولية التي تبرمها مصر يجري إيداع نسخة منها بالأمم المتحدة.

وشدد "عبدالعال" على أن المشروعات الكبرى التي تجري على أرض الواقع نتاج جهد كبير يقوم به الرئيس السيسي والحكومة باعتبارها جزءا من الجناح التنفيذي للدولة.

وقال: يجب على كل مصري أن يفخر بمصر الحديثة التي أصبح لها شبكة ضخمة لمترو الأنفاق تضاهي شبكات المترو في كبرى عواصم العالم بل وتتوسع عاماً بعد عام، وكذلك شبكة طرق بمعايير علمية حديثة.

وأضاف أن مرحلة الاقتصادية الراهنة تتطلب المساعدة والمساهمة كلٌ بقدر استطاعته للقيام بدور تكافلي للخروج منها، مبينا أن العمل هو السبيل من أجل الوصول بمصر إلى مرحلة الاقتصاد القوي، ولولا آثار جائحة كورونا لكنا في سبيلنا إلى تحسن اقتصادي في 2021.

وشدد على أن البرلمان حمل على عاتقه إقرار كافة التشريعات اللازمة من أجل إحداث الإصلاح والتطور في المنظومة المالية، بما يصب في النهاية في صالح المواطن.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون تقسيم الدوائر راعى المحددات الدستورية بعيداً عن السياسة والعاطفة، مبينا أنه بإقرار هذا القانون يجري اتخاذ آخر الخطوات التشريعية لإتمام انتخابات مجلس النواب المقبل.

وقال: إن البرلمان حريص على دستورية القوانين، ولاسيما أن نصف القوانين التي جرى إقرارها مالية، والجميع يتحمل بفهم وعقل تبعات الإصلاح والتطوير في المنظومة المالية.

ووجه مجلس النواب التحية وقوفاً إجلالاً وتقديراً للقوات المسلحة والشرطة المصرية، للجهود التي يبذلونها للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وذلك خلال مناقشة مشروع بتعديل قانون هيئة الشرطة.

وقال الدكتور على عبد العال إن الأمن سلعة غالية وهي خدمة غير مرئية والشرطة المصرية على مدار التاريخ كانت وستظل في خدمة الشعب، وهي جهاز وطني مسؤول بذلت جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق الأمن والأمان لمصر والمصريين.

ووجه رئيس المجلس تحية إعزاز واحترام للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب هذا الرجل الخلوق الذي أمتعنا وأمتع جماهير الكرة المصرية.