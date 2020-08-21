موعد مباراة إنتر ميلان ضد إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة بين الإنتر وإشبيلية، التي تجمع بينهما مساء اليوم، في نهائي نسخة الموسم الحالي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج".

موعد مباراة الإنتر ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي

تنطلق مباراة إنتر ميلان وإشبيلية في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الإنتر ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي

تقام مباراة الإنتر وإشبيلية على ملعب "كولن" الألماني، ويمكنك مشاهدة المباراة فور انطلاقها، عبر قناة "بي إن سبورتس HD1" بتعليق علي محمد علي، ويسبقها استديو تحليلي على القناة ذاتها.

ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم هولندي بقيادة داني ماكيلي، ويعاونه مواطناه ماريو ديكس، وهيسيل ستيجسترا، وسيكون اليوناني تاسوس سيديروبولوس حكمًا رابعًا، ويتولى تقنية الفيديو الهولندي يوخيم كامفويس.

التشكيل المتوقع لفريق الإنتر

ومن المتوقع أن يبدأ أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: جودين، دي فريج، باستوني.

خط الوسط: بروزوفيتش، دي أمبروزيو، باريلا، جاليارديني، أشلي يونج.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.

التشكيل المتوقع لفريق إشبيلية

ومن المتوقع أن يبدأ لوبيتجي، مدرب الفريق الأندلسي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: دييجو كارلوس، نافاس، كونديه، ريجيليون.

خط الوسط: بانيجا، فيرناندو، جورادن.

خط الهجوم: يوسف النصيرى، سوسو، أوكامبوس.