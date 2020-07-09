موعد مباراة هيلاس فيرونا ضد الإنتر والقنوات الناقلة لها

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيلاس فيرونا ضد الإنتر، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم "الكالتشيو".

موعد مباراة هيلاس فيرونا ضد الإنتر

تنطلق مباراة هيلاس فيرونا والإنتر، في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة هيلاس فيرونا ضد الإنتر

يمكنك مشاهدة مباراة هيلاس فيرونا والإنتر حصريا فور انطلاقها، عبر قناة beIN Sports HD 4، بتعليق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

يدخل إنتر ميلان المباراة برصيد 64 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، متأخرا بفارق 11 نقطة عن المتصدر يوفنتوس، وأربع نقاط عن الوصيف لاتسيو، بينما يحتل هيلاس فيرونا المركز التاسع برصيد 42 نقطة.