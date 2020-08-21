عميد "رياضية كفر الشيخ" يرد على "طالب التنمر": عنده مشكلة في الشفاه
كتب:
محمد عبدالعزيز
02:32 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
الطالب أحمد عمر صاحب واقعة التنمر
خلال الساعات الماضية تداول رواد السوشيال ميديا، قصة طالب يدعى أحمد عمر، ادعى تعرضه لواقعة تنمر أثناء اجتياز اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ.
وروى "أحمد" على صفحته على موقع "فيس بوك"، أن لجنة اختبار القوام أو الهيئة الخاصة باختبار القدرات، قالت له "انت شكلك ما ينفعش".
الدكتور عبدالحليم مصطفى عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفرالشيخ، أوضح لـ"الوطن" أن اختبارات القدرات في التربية الرياضية تشبه الكليات العسكرية، فالاهتمام بالطول والهيئة وعدم وجود انحرافات أو مشاكل في الجسد أو النطق هي أهم معيار في الاختيار: "الطالب نجح في أول اختبارين، بس في اختبار الهيئة، الطالب بيكون واقف قدام اللجنة لابس مايوه، عشان اللجنة تقدر تفحص أجزاء جسده، ربما يكون فيه أي انحراف قوامي ممكن يعيقه عن أداء عمله، أو مخارج غير واضحة أو انعواج في اللثة".
تحدث "عكاشة" إلى اللجنة المختصة باختبار القدرات، وأوضحوا له سبب رفضهم قبول الطالب، حيث إن شفتيه لا تساعدانه على خروج الحروف بشكل واضح، مؤكدين له أنهم لم يتفوهوا بأي كلمة تنمر ضد الطالب، وأنه فهم تفحصهم لوجهه بشكل خاطئ: "اللجنة لازم تبص على وشه كتير عشان تشوف الشفه وتركز عليها، ممكن تكون بسيطة، هو فهم نظراتهم ليه تنمر، ومفيش حد قاله إن شكلك ما ينفعش، هو عنده مشكلة في الشفة، وقالهم إنه عمل عملية فيها وهايعمل واحدة تانية كمان 5 شهور وهتبقى كويسة، اللجنة قالت له إن شاء الله يكون ليك نصيب في كلية تانية، لأن شكلك غير لائق عندنا، ما ينفعش نقبله من الأساس لأن هيعيق نجاحه في الكلية، هو استنتج بنفسه إن ده تنمر، وهو المسؤول عن ده".