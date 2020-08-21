عميد "رياضية كفر الشيخ" يرد على "طالب التنمر": عنده مشكلة في الشفاه

خلال الساعات الماضية تداول رواد السوشيال ميديا، قصة طالب يدعى أحمد عمر، ادعى تعرضه لواقعة تنمر أثناء اجتياز ‏اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ.

وروى "أحمد" على صفحته على موقع ‏‏"فيس بوك"، أن لجنة اختبار القوام أو الهيئة الخاصة باختبار القدرات، قالت له "انت شكلك ما ينفعش".‏

الدكتور عبدالحليم مصطفى عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفرالشيخ، أوضح لـ"الوطن" أن ‏اختبارات القدرات في التربية الرياضية تشبه الكليات العسكرية، فالاهتمام بالطول والهيئة وعدم وجود انحرافات ‏أو مشاكل في الجسد أو النطق هي أهم معيار في الاختيار: "الطالب نجح في أول اختبارين، بس في اختبار الهيئة، ‏الطالب بيكون واقف قدام اللجنة لابس مايوه، عشان اللجنة تقدر تفحص أجزاء جسده، ربما يكون فيه أي انحراف ‏قوامي ممكن يعيقه عن أداء عمله، أو مخارج غير واضحة أو انعواج في اللثة".‏

تحدث "عكاشة" إلى اللجنة المختصة باختبار القدرات، وأوضحوا له سبب رفضهم قبول الطالب، حيث إن شفتيه لا ‏تساعدانه على خروج الحروف بشكل واضح، مؤكدين له أنهم لم يتفوهوا بأي كلمة تنمر ضد الطالب، وأنه فهم ‏تفحصهم لوجهه بشكل خاطئ: "اللجنة لازم تبص على وشه كتير عشان تشوف الشفه وتركز عليها، ممكن تكون ‏بسيطة، هو فهم نظراتهم ليه تنمر، ومفيش حد قاله إن شكلك ما ينفعش، هو عنده مشكلة في الشفة، وقالهم إنه ‏عمل عملية فيها وهايعمل واحدة تانية كمان 5 شهور وهتبقى كويسة، اللجنة قالت له إن شاء الله يكون ليك نصيب ‏في كلية تانية، لأن شكلك غير لائق عندنا، ما ينفعش نقبله من الأساس لأن هيعيق نجاحه في الكلية، هو استنتج ‏بنفسه إن ده تنمر، وهو المسؤول عن ده".‏