الغرف السياحية: تحليل الـPCR يحول مصر لمقصد سياحي آمن

قال علي غنيم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قرار الدولة بعدم السماح للسياح الأجانب بدخول مصر إلا بعد إجراء تحليل PCR، وثبوت سلبيتهم من الإصابة بفيروس كورونا، سيصب بشكل إيجابي في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن هذا القرار يوصل رسالة للعالم أن مصر تتبع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، التي تتفوق على تعليمات منظمة الصحة العالمية في بعض الأحيان، ما يجعل المقاصد السياحية منتجعات صحية آمنة.

وأضاف لـ"الوطن" أن أسعار البرامج السياحية إلى مصر "رخيصة"، وبالتالى إضافة قيمة سعر تحليل PCR على البرنامج، لن يتسبب في أي مشكلة، ولن يجعل هناك إحجاما من السياح عن زيارة مصر، مثمنا قرار الدولة الذى يحمي المواطن المصرى، ويحافظ على صحة السياح والعاملين بالقطاع السياحي.

ودلل غنيم على صحة قرار الدولة بإجراء التحليل، حيث إن إصابة أي سائح بكورونا، قد يعيد القطاع للمربع صفر، ويغلق العديد من المدن السياحية، ويجعل السياح يعزفون عن زيارة مصر.

وكانت وزارة السياحة قد سمحت للمنشآت الفندقية بـ3 محافظات هي "البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح" بنسبة 50% من السعة القصوى للفندق، مع اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.