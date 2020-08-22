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حظك اليوم السبت 22-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:08 ص | السبت 22 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يحب مولود برج الحمل تقديره لذاته، ويحب من يقدره، إذ لا تنطوي هذه الصفات تحت مسمى النرجسية، بل أنّ قدراته وإجادته لعمله يجعله بدائرة الفخر بما يصنع.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحذر التسرع في توقيع العقود والأوراق وكن ملتزما.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

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