حظك اليوم السبت 22-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مواليد برج الجوزاء أنّهم اجتماعيون، ولهم قدرة كبيرة على التواصل وجاهزون دائماً للمتعة والتسلية، ويُعتقد أن السبب يعود في ذلك إلى شخصيتهم المزدوجة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

يمدك القمر بطاقة أخاذة، ويعدك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك على القيام بخطوات حاسمة للاقتراب ممن تحب وتستطيع أن تبعث الحماس فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية أنجلينا جولي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يونيو.