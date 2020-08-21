حرائق غابات كاليفورنيا تقتل 5 أشخاص وتدمر أكثر من 500 مبنى

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، ودمرت أكثر من 500 مبنى، فضلًا عن حرق مئات الأميال المربعة من الأراضي؛ جراء حرائق الغابات في منطقة (باي ايريا) وأجزاء أخرى من ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية؛ مع قيام السلطات بتوسيع عمليات الإجلاء على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية اليوم، باحتراق أكثر من 694 ألف هكتار من الأراضي في شمال ووسط كاليفورنيا، أي ما يعادل 1085 ميلاً مربعاً ويعادل أكثر من ضعف مساحة مدينة لوس أنجلوس، وأجبرت الحرائق، التي أشعلتها الرياح القوية والحرارة وانخفاض الرطوبة، أكثر من 60 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

ودمرت الحرائق ما لا يقل عن 539 مبنى، فيما أكدت هيئة الأرصاد الجوية في الولاية أنه من غير المتوقع أن تنحسر قريبًا الظروف الجوية التي أدت إلى اندلاع هذه الحرائق وتسببت في درجات حرارة قياسية ووقوع آلاف الصواعق في الأيام القليلة الماضية.

ويوم أمس، أعلنت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا عن وفاة موظف بشركة "باسيفيك" للغاز والكهرباء بعد تطهير وتنظيف البُنى التحتية، مثل أعمدة الكهرباء والخطوط - في منطقة جيتس كانيون.

ودعت السلطات سكان بلدة سونوما لضرورة الإخلاء في أقرب وقت ممكن، وأكد ويل باورز المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق إن أوامر إجلاء إجباري صدرت بحق الآلاف في منطقة شهدت سلسلة من تسعة حرائق تؤججها الرياح، أشعلتها الصواعق يوم الاثنين الماضي، في وسط كاليفورنيا.