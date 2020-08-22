حظك اليوم السبت 22-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتع مواليد برج السرطان بالشجاعة والقوة، كما أنّ لديهم الكثير من الأصدقاء، وهم أشخاص عاطفيّون لدرجة مفرطة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض ممن تثق بهم.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للعصبية وعليك أن تتفادى مصادر الإزعاج.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.