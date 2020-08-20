حظك اليوم الخميس 20-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان من الأبراج المائية وهو متقلب المزاج وطبعه حاد.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بالقدرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الوضع.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وحضورا أخاذا وتدعم علاقتك بمن تحب وبمن حولك وقد تتلقى دعوة.. فلا تتردد في تلبيتها.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.