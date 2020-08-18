حظك اليوم الثلاثاء 18-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يحب الألوان المضيئة، مثل اللون الأبيض والفضي، ومن الأشياء التي ينفر منها خيانة الأمانة.

وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المال ومن المهم اليوم أن تكون يقظا إذا أردت تحقيق تطورات مادية ومهنية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية وتساعدك على التعامل بود وحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.