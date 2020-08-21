مكافحة كورونا: الفيروس يختلف عن البكتيريا.. وعقار "ريمديسيفير" الأهم

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الفيروس يختلف كثيرًا عن باقي البكتيريا، وذلك لمكوث الفيروس بداخل الخلايا حيث يعمل بداخلها ويقوم بالتكاثر ومن ثم الإضرار بتلك الخلايا، ويتكاثر بأرقام تصل للملايين، وهو الأمر المختلف كليًا عن طرق عمل البكتيريا.

وأضاف "حسني" خلال مؤتمر علمي نظمته إحدى الشركات الخاصة بخصوص فيروس كورونا حول العالم وحضره وزيرة الصحة والطقم المعاون لها وتم بثه عبر تطبيق "زووم"، أن رحلة فيروس كورونا بجسد الإنسان هي الصورة الأعظم لتوضيح آلية عمل ذلك الفيروس فور دخوله لجسد الإنسان، وهو الفيروس الذي عثر على أول حالة إصابة به في مدينة ووهان الصينية، موضحا أن هناك عقاقير عدة يتم استخدامها في علاج فيروس كورونا ويستخدمها كثير من المواطنين بعنف وبطرق خاطئة، ويجب التعامل معها بحرص وتحت إشراف طبيب.

وأكد أن عقر هيدروكسي كلوروكين أحد العقاقير الفعالة للغاية في علاج فيروس كورونا، وهو العقار الذي يستخدم من قبل في علاج الملاريا وكان من أوائل العقاقير المستخدمة في علاج الفيروس ضمن البروتوكولات العلاجية حول العالم واكتشفه الألمان في عام 1930 وطرأ عليه الكثير من التطورات، مشيرا إلى أن عقار "ريمديسيفير" هو العقار الأول الذي حصل على اعتمادات عدد من جهات الطبية على مستوى العالم، واعترفت به وكالة FDA الأمريكية، ويسخدم بمعرفة المستشفيات بنتائج أبهرت الأطباء حتى الآن، وهو عقار يتم استخدامه للحوامل والأطفال حيث إن الأعراض الجانبية له ليست بالخطيرة مقارنة بأعراض كورونا.

وتابع: "وقت استخدام العقار هو أهم الأسئلة التي يجب على الأطباء الإجابة عنها، حيث إن توقيت اكتشاف الإصابة بالفيروس ووقت استخدام العقار هو العامل الأول والأهم لتحسن حالة مرض المصاب بفيروس كورونا".