مناشف وسجادة خاصة.. ضوابط الوقاية من فيروس كورونا داخل المساجد

نشرت وزارة الصحة والسكان عدد من النصائح التي يجب اتباعها عند التواجد من المساجد للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، في إطار الحملات التوعوية التي تحرص بشكل دائم عليها لتوعية المواطنين بما يجب اتباعه للحفاظ على السلامة العامة.

بأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء السماح بعودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى، بداية من يوم 28 أغسطس الجاري مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

وتستعرض "الوطن" الضوابط التي نشرتها وزارة الصحة والسكان على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:

- ضرورة توافر مناشف غير قابلة للاستعمال مرة آخرى، وسلاسل مهملات للتخلص منها.

- التنظيف المستمر للأشياء والأسطح التي يتم لمسها باستمرار.

- ارتداء الكمامة في حالة صعوبة تحقيق التباعد الاجتماعي.

- توافر الصابون والماء ومحلول فرك اليدين الكحولي.

- استخدام كل شخص لسجادة الصلاة الخاصة به.

- الالتزام بآداب العطس والسعال.